¡Atentado a la vía!: Detienen a un hombre por cortar las bases del puente Caracas-La Guaira

Las autoridades de seguridad del estado La Guaira reportaron la detención de un ciudadano por presuntamente intentar sabotear la infraestructura vial al cortar las bases de un puente ubicado en la carretera vieja que conecta Caracas con La Guaira.

El caso ha sido calificado como un atentado grave contra una arteria de comunicación vital para la región capital.

Evidencia Incautada

La aprehensión fue realizada por comisiones policiales en la zona del incidente, tras reportarse la actividad sospechosa que ponía en riesgo la estabilidad de la estructura.

La acción ilegal se llevó a cabo en las bases de un puente ubicado en la carretera vieja Caracas-La Guaira.

El sujeto fue detenido en flagrancia por presuntamente realizar cortes o daños a la estructura de soporte del puente, un acto que compromete la seguridad vial

Durante el procedimiento, las comisiones policiales lograron localizar un bolso tipo bandolero que contenía un teléfono celular marca Infinix Modelo Hot 11, el cual fue incautado como evidencia de interés criminalístico.

Riesgo a la Vía Pública

La rápida acción de los cuerpos de seguridad fue crucial para evitar un potencial colapso o daño estructural mayor, considerando el volumen de tráfico que maneja la conexión entre la capital y el principal puerto y aeropuerto del país.

Las autoridades han puesto el caso a la orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público, que iniciará las investigaciones correspondientes para determinar las motivaciones del individuo y las posibles implicaciones penales por el delito de atentado contra la infraestructura pública.

La detención busca enviar un mensaje claro sobre la vigilancia y protección de las obras de infraestructura nacional, cuya estabilidad es fundamental para el desarrollo económico y la movilidad ciudadana.

