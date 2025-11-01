Asesinato de Jacqueline Torres: crueles declaraciones de la madre tras el hallazgo de su hija en un basurero

Suscríbete a nuestros canales

Las investigaciones por el asesinato de Jacqueline “Mimi” Torres García, la niña de 12 años cuyo cadáver se localizó descuartizado dentro de un basurero, llevaron a la captura de la madre de la pequeña y su pareja. Ahora, las autoridades revelaron que ambos han ofrecido declaraciones contradictorias y se han culpado mutuamente por el crimen.

Según las órdenes de arresto, en los interrogatorios policiales Karla García y su novio Jonatan Nanita, están acusados por homicidio.

Además, Jackelyn García (28), tía de la niña, enfrenta cargos por crueldad infantil y privación ilícita de la libertad.

Los tres sospechosos presentaron versiones contradictorias y macabras sobre lo sucedido, mientras esperan por su comparecencia ante un tribunal, programada para el 14 de noviembre.

Aún no está claro cuándo murió la niña, ni la causa de su deceso.

Madre revela crueles mantratos contra Jacqueline

Según las órdenes de arresto, García le dijo a su hermana que su hija de 11 años había muerto el 19 de septiembre de 2024. Sin embargo, los restos de la niña se localizaron más de 12 meses después.

El cuerpo de Mimi estaba dentro de bolsas de basura de plástico, en un contenedor de 150 litros, junto con una cesta de ropa, un edredón y sábanas.

Al parecer se había vertido una sustancia blanca en polvo sobre los restos para intentar disimular el olor, publicó NBC News. Los forenses detallaron que el cuerpo tenía señales de un grave estado de desnutrición.

Inicialmente, Karla García dijo a la policía que su hija estaba bien y que visitaba a una amiga. No obstante, cuando se le comunicó sobre el hallazgo de restos humanos, la madre negó saber qué le había sucedido a Mimi.

A pesar de ello, afirmó que Nanita sería el culpable y que ella había tenido miedo de denunciarlom pues temía que él la matara a ella o a uno de los tres hijos que tienen en común.

Aseguró que la última vez que vio a Mimi fue ocho meses antes del hallazgo del cuerpo, cuando vivían en Farmington, y que Nanita se la había llevado.

Posteriormente, admitió que ella y su novio habían dejado de alimentar a Mimi durante unas dos semanas antes de su muerte y que la niña falleció en su cama, aunque no recordaba la fecha exacta.

Finalmente, García declaró a la policía que Nanita había trasladado el cuerpo de Mimi al sótano y que, cuando el olor se hizo insoportable, comenzaron a hospedarse en hoteles y casas de amigos antes de mudarse a la calle Tremont en New Britain.

Durante la mudanza, Nanita transportó el cuerpo en un contenedor de plástico.

La policía interrogó a García sobre una fotografía en la que se veía a su hija atada con bridas y tendida en el suelo sobre una almohadilla absorbente. La mujer negó su responsabilidad, pero luego admitió que la amarró en dos ocasiones cuando Nanita se lo ordenó.

Según la mujer, Nanita la obligó a privar de alimento a su hija, pero luego admitió que ambos maltrataban a Mimi juntos. Dijo que la niña era “mala”, no obedecía, no respetaba y golpeaba a otros niños.

También reveló que ella, Nanita y su hermana trataban a Mimi de la misma manera, y que Jackelyn había tomado la fotografía de Mimi mientras estaba inmovilizada.

Usó a otra niña para encubrir la muerte de su hija

Por su parte, la tía Jackelyn declaró que, en octubre de 2025, le preguntó a su hermana si Nanita le había hecho algo a Mimi, y Karla rompió a llorar y dijo que no sabía.

Añadió que la última vez que vio a su sobrina fue en agosto de 2024. La sospechosa confirmó que no llamó a la policía ni a una ambulancia, ni denunció la violencia ante ninguna agencia; en cambio, observó cómo se desarrollaban los maltratos.

El padre de Mimi, Víctor Torres, dijo a la policía que su madre (abuela de Mimi) tuvo la custodia temporal desde su nacimiento hasta que cumplió entre 8 y 9 años. Luego, él y García compartieron la custodia en 2021.

En 2023 García obtuvo la custodia completa e impidió que el padre pudiera ver a la niña.

La última vez que Torres vio a Mimi fue en su graduación de 5to grado, el 10 de junio de 2024. Las órdenes judiciales informaron que, cada vez que él pedía hablar con Mimi, García le decía que ella no estaba en casa, que estaba con amigos o ponía otra excusa.

Con el progreso de los interrogatorios, García presentó otra versión de la muerte de Mimi, pero la policía afirmó que no coincidía con las conclusiones iniciales de la Oficina del Médico Forense.

Según esa versión, ella tenía seis meses de embarazo cuando se presentó una discusión, en octubre de 2024. Aseguró que la niña la empujó por las escaleras y ambas cayeron.

Supuestamente, esa situación hizo que Nanita se enojara, por lo que pateó a Mimi, le pisoteó la cabeza, la levantó y la arrojó por un segundo tramo de escaleras que conducía al sótano.

García dijo su hija sangraba y lloraba, pero que no intervino por miedo a Nanita.

La orden de arresto contra Nanita precisó que él se acercó voluntariamente a los investigadores de New Britain y expresó su deseo de limpiar su nombre. El hombre afirmó que “no había hecho nada de esto”.

Un reciente informe del Departamento de Niños y Familias (DCF) de Connecticut, se reveló que la agencia hizo una videollamada con una niña que pensaron era Jacqueline, pero, al parecer, la madre hizo que otra niña fingiera ser Mimi, pues ella ya estaba muerta.

El 8 de octubre de 2025, la policía localizó el cuerpo tras recibir una denuncia anónima. Esa persona les dijo que Nanita había recogido una bolsa en el bosque de un cementerio y la había metido en la parte trasera de su auto. El hombre abandonó la bolsa en un terreno abandonado.

