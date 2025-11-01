Intento de rescate termina en tragedia en Yaracuy: mueren dos hombres dentro de un pozo

Suscríbete a nuestros canales

Una jornada de trabajo en una finca del estado Yaracuy concluyó de manera fatal el pasado viernes por la tarde, cobrando la vida de dos ciudadanos en el municipio Manuel Monge.

El suceso se registró específicamente en el Poblado La Cinco, donde la construcción de un pozo profundo se convirtió en el escenario de una escena trágica, reportó Yaracuy Al Día.

Las víctimas, un empleado de la hacienda y el propietario de la misma, perecieron a causa de la asfixia.

¿Qué ocurrió en Yaracuy?

Las autoridades confirmaron la identidad de Eduardo Rafael Villanueva, de 23 años, quien se desempeñaba como trabajador de la finca, y Joel Antonio Jiménez Jiménez, de 51 años, el dueño de la propiedad.

Ambos hombres perdieron la vida en el lugar de los hechos, víctimas de los gases letales que se acumularon en el fondo de la excavación.

Secuencia fatal: el monóxido de carbono

Según el informe preliminar obtenido por el medio, la tragedia se desencadenó cuando Eduardo Villanueva descendió al pozo llevando consigo una motobomba.

El joven trabajador encendió el equipo una vez en el fondo para iniciar las labores, sin percatarse del riesgo inminente. El monóxido de carbono que emanó de la máquina, un gas inodoro e incoloro, desplazó rápidamente el oxígeno, provocando que Villanueva perdiera el conocimiento y quedara inerte.

Ante la ausencia de respuesta de su empleado, y alertado por la peligrosa situación, Joel Jiménez tomó la decisión de bajar inmediatamente a auxiliarlo.

Este acto, impulsado por el deseo de socorrer a Villanueva, se tornó en una doble desgracia. El dueño de la finca, al exponerse al mismo ambiente saturado de gas tóxico, sucumbió rápidamente a la asfixia, quedando inconsciente y falleciendo en el mismo lugar que su trabajador.

El lamentable incidente tuvo lugar en una finca ubicada en el Poblado La Cinco, una zona rural del municipio Manuel Monge, en el estado Yaracuy. La comunidad manifestó su tristeza ante la trágica pérdida de estos dos vecinos.

