La obligaban a comer detergente: así fue como una mujer escapo de sus secuestradores

Una mujer logró escapar de una pareja, la cual la mantuvo en cautiverio durante cinco años. De acuerdo con los registros del caso, sus captores la obligaban a ingerir detergente.

El hecho se registró en la comuna de Saint-Molf, en el oeste de Francia. La víctima, una mujer de 40 años logró escapar hacia la casa de un vecino el pasado 14 de octubre.

Según el reporte de la revista People, la mujer estuvo secuestrada por los dueños del lugar durante más de cinco años.

La secuestró su compañera de habitación

Tras conocer la situación, la policía local arrestó a la mujer y su novio, los dos acusados de secuestro con tortura, por su vinculación con el caso, de acuerdo con la fiscalía de Nantes.

Medios locales afirmaron que la víctima era compañera de vivienda de la sospechosa, pero todo cambió cuando el novio de la mujer se mudó a la casa.

“Al principio compartía el alojamiento con la mujer, luego fue puesta en una carpa en el jardín, antes de ser encerrada en el garaje cuando el hombre se mudó al domicilio”, explicó el fiscal de Nantes, Antoine Leroy.

Alteraban su comida con detergente

Según declaraciones de la víctima, los sospechosos la obligaban a dormir en una reposera dentro del garaje y debía usar una olla y bolsas plásticas como baño.

La pareja también está acusada de obligarla a comer avena con detergente para platos, mientras, supuestamente, le vaciaban su cuenta bancaria.

Tras una investigación en el lugar, encontraron que la puerta del garaje estaba “bloqueada desde afuera con bloques de concreto”, lo que respaldó las declaraciones de la víctima sobre sus condiciones de cautiverio.

Mujer y sus hijos estuvieron cautivos en un automóvil

En otro hecho, la Policía Nacional de España capturó a un individuo por secuestrar en Francia a su expareja y a sus dos hijos menores de edad.

El acusado forzó a la mujer a conducir durante 13 días, a lo largo de unos 2.000 kilómetros por España y Portugal, hasta ser liberados en Málaga en condiciones de insalubridad extremas.

La familia no podían salir del coche durante el tiempo que estuvo cautiva, y su secuestrador solo los alimentaba con pan, atún y galletas adquiridas en áreas de servicio.

Hasta la detención de este hombre, de 24 años y que se sospecha que quería huir a Argelia, la víctima fue sometida a agresiones físicas y sexuales delante de los hijos menores.

Los agentes creen que quería huir a este país norteafricano para sortear a la justicia francesa, que había decretado una orden de detención y entrega europea por dos hechos anteriores.

