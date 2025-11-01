Confiscan lote de drones en Venezuela: detalles del contrabando

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) confiscaron un lote de 96 drones.

De acuerdo con el reporte oficial, los militares adscritos al Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana N.º 62 Bolívar, en un trabajo conjunto con el Grupo Antiextorsión y Secuestro N.º 62, lograron la retención de un cargamento de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA), comúnmente conocidas como drones de uso recreativo.

Confiscan lote de 96 drones

​El procedimiento se llevó a cabo en el Peaje Palo Grande, donde los funcionarios militares detectaron y retuvieron 96 RPA con conexión a control remoto no satelital.

​El cargamento retenido quedó a la orden del Ministerio Público, organismo que continuará con las diligencias e investigaciones pertinentes.

Vuelo y uso de drones cambia en Venezuela: revelan nueva normativa en Gaceta Oficial

En agosto de este año, el ministro de Transporte, Ramón Celestino Velásquez Araguayán, compartió detalles sobre la nueva normativa en Gaceta Oficial que cambia el vuelo y los usos de drones en Venezuela.

A través de sus redes sociales, el titular de la cartera de transporte informó de la normativa publicada bajo el N.° 6.927 de fecha 18 de agosto del presente año.

En tal sentido, precisó en aquel entonces que por medio del Ministerio para el Transporte se disponía, de forma conjunta a los Ministerios para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Defensa y Economía y Finanzas, la Resolución Conjunta publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.927 de fecha 18 de agosto del presente año.



En tal sentido, aclaró que en la misma se suspende y prohíbe, en todo el espacio geográfico nacional, la compra, venta, fabricación, importación, distribución, instrucción, capacitación, adiestramiento, registro y las operaciones de vuelos de aeronaves pilotadas a distancia (RPA), sean aeronaves remotamente pilotadas o no pilotadas y aeromodelos, así como sus partes y componentes, por un lapso de treinta (30) días prorrogables, contados a partir de la publicación de la medida, con excepción de los organismos de seguridad ciudadana y de defensa de la nación.

