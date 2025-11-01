Giro inesperado en el juicio tras asesinato del repartidor venezolano: salen a la luz los últimos mensajes

Suscríbete a nuestros canales

El trágico asesinato de Hebert Sánchez, un joven repartidor venezolano en Chile, ocurrido en diciembre de 2022, vuelve sacudir a la opinión pública tras un reciente veredicto judicial.

El suceso, que en su momento conmocionó profundamente a la comunidad venezolana concluyó su fase de juicio oral, con una sentencia del delito que el Ministerio Público considera insuficiente, según informó BioBio Chile.

El origen del crimen contra Hebert Sánchez

El lamentable incidente tuvo lugar el 28 de diciembre de 2022. La víctima, Hebert Sánchez, un joven de 18 años, que se desempeñaba como repartidor, acudió a un edificio residencial para entregar un pedido de dos hamburguesas a Tómas Aguirre, de 29 años.

Molesto por la demora en su compra, el agresor descendió de su apartamento con un arma blanca. En un acto de furia descontrolada, atacó y apuñaló fatalmente a Sánchez en el lugar.

El hecho no solo fue presenciado por personal del edificio, sino que también quedó registrado por las cámaras de seguridad, material que rápidamente se viralizó y expuso la crudeza del acto.

Tras el crimen, Aguirre tomó las hamburguesas y regresó a su domicilio, donde fue detenido poco después por Carabineros alertados por los conserjes.

Cambio de tipificación desafía a la Fiscalía

A pesar de las sólidas pruebas presentadas por la Fiscal Jefa de Ñuñoa, Rossana Folli, que incluían el registro audiovisual, el testimonio de nueve testigos y cuatro informes periciales, el tribunal optó por una calificación menor del delito.

La Fiscalía había sostenido desde el inicio que los hechos constituían un homicidio calificado. Sin embargo, en el veredicto, el tribunal estimó que el homicidio fue el resultado de una "reacción impulsiva" por parte del acusado hacia la víctima, desestimando la calificación de calificado.

La Fiscal Folli detalló que, aunque la acusación inicial fue por homicidio calificado, el tribunal consideró que el hecho era constitutivo de homicidio simple.

Por su parte, el Ministerio Público mantiene su postura y solicitó una pena de 10 años de prisión para Aguirre.

Defensa desestimada y próxima sentencia

Durante el proceso de investigación, la defensa de Aguirre había intentado argumentar que su cliente podría no haber estado en pleno uso de sus facultades mentales al momento de cometer el asesinato.

Sin embargo, esa tesis fue invalidada por un informe emitido por el Hospital Psiquiátrico Público Horvitz. Con el veredicto de culpabilidad por homicidio simple ya establecido, la audiencia para la lectura final de la sentencia y la confirmación de la pena ha sido fijada para el próximo 13 de noviembre.

¿Qué se conoce sobre el agresor?

De acuerdo con el reportaje realizado por CHV Noticias, Aguirre era un estudiante de psicología, proveniente de una familia de un estrato económico intermedio alto.

Según el testimonio del conserje del edificio durante el juicio, Tómas Aguirre era poco comunicativo y sociable. Sin embargo, nunca habían recibido un reclamo de él, pese a que pedía comida por delivery con frecuencia.

En el juicio, también se revelaron algunos mensajes que Aguirre intercambió con el venezolano ese día. La evidencia, mostró que Hebert le había avisado a Aguirre sobre un "inconveniente porque al lado del mall estaban fiscalizando".

"No es culpa mía, ¿Dónde está mi pedido?", respondió Aguirre. Luego, le envío otro mensaje al joven repartidor solicitando que no faltara nada de su comida. Ante la respuesta del venezolano al expresar que no era un ladrón, Aguirre se mostró más violento y lo amenazó.

Entre las pruebas presentadas en el juicio, se puede observar que el retraso solo fue de 13 minutos. Así como un video donde Aguirre es captado por las cámaras cometiendo el crimen.

