Mató a repartidor venezolano por retraso de su pedido: esto alega la defensa del homicida

A tras años del violento asesinato de un joven repartidor venezolano, autoridades revelaron nuevos detalles sobre el homicida, quien lo apuñaló salvajemente por un retraso de 13 minutos en su pedido.

De acuerdo con la información que salió a la luz durante el juicio, el acusado solicitó que se declarara su inimputabilidad, tras alegar que padece supuestos problemas psiquiátricos.

Aguirre, quien permanecía en prisión preventiva por el asesinato del venezolano Hebert Sánchez, de 18 años de edad, fue imputado por homicidio calificado. Ahora, su defensa aseguró que presentará pruebas para comprobar que cometió el crimen bajo un “severo estado de alteración mental”.

Su violenta acción habría sido desencadenada por el consumo de drogas como ketamina, lo cual, a juicio de su abogado, no se consideró en el juicio.

Sin embargo, poco antes de que el hombre atacara al repartidor, había enviado mensajes de amenazas, en los cuales se hizo pasar por un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI).

“En el momento de los hechos Tomás estaba tomado por una severa adicción patológica, que vamos a exponer”, afirmó la defensa del agresor, de acuerdo con un video de Crónica CL.

Parientes del venezolano piden justicia

Por su parte, familiares del joven venezolano Hebert Sánchez, un repartidor piden justicia por el violento crimen.

Casi tres años después del altercado que terminó con la vida del joven, salieron a la luz los videos que comprueban la culpabilidad del agresor, un hombre chileno de nombre Tomás Aguirre.

Fue en diciembre de 2022 cuando Aguirre asesinó a puñaladas Sánchez, tras pelear por un supuesto retraso, de apenas 13 minutos, por parte del venezolano, quien era el encargado de la entrega de su hamburguesa en Ñuñoa (Chile).

Las imágenes revelaron el momento cuando se inició la pelea entre ambos y cómo Aguirre, con una violencia inusitada e incomprensible, atacó con un cuchillo al repartidor venezolano, quien falleció como consecuencia de las heridas que sufrió.

Posteriormente, a pesar del terrible crimen que acababa de cometer, el homicida volvió a subir a su departamento con el pedido que le llevó el repartidor, como si nada hubiera ocurrido.

Horas después, funcionarios de la policía local acudieron hasta el edificio donde residía el agresor para detenerlo. El hombre enfrenta una pena de 10 años de cárcel.

Hebert soñaba con ser piloto

Hebert Sánchez, de 18 años de edad, había llegado a Chile para reencontrarse con su madre Hilda.

La progenitora del venezolano dijo la familia sigue a la espera de que la justicia chilena tome una medida ejemplar contra el asesino.

Hebert "tenía muchos planes, él no merecía, era muy joven para que le hicieran esto. Todavía no me lo creo", dijo su madre afligida.

Dijo al medio de comunicación que el sueño de Hebert era "ser piloto, pero no podíamos por temas económicos".

Sobre la violenta actuación del asesino, enfatizó que "iba dispuesto a hacer daño, ya sea a mi hijo o a quien sea".

"Por mí que esté 20 años o más en la cárcel, incluso eso no me devolverá la vida de mi hijo. A él no le importaba la vida de ninguna persona", sentenció.

