El caso del jubilado invisible: hallan su cuerpo 15 años después de muerto y seguía cobrando la pensión

Las autoridades hallaron el cuerpo de un hombre tras 15 años de haber fallecido en el interior de su vivienda.

Aunque sorprende que los vecinos no hallan notado el olor del cuerpo o la ausencia del hombre, también se supo que estuvo cobrando la pensión durante los últimos 15 años y no hay deudas relacionadas a la vivienda.

Jubilado invisible

De acuerdo con la reseña de El País, se trata de un hombre identificado como Antonio Famoso, quien vivía en el interior de una vivienda en un distrito de casas bajas en el barrio de Fuentesana en Valencia, España.

El terrorífico hallazgo se dio el sábado pasadas las 4 de la tarde cuando los bomberos ingresaron a la vivienda por una ventana tras las intensas lluvias recientes en Valencia.

Cuando los efectivos ingresaron, encontraron el cadáver de Famoso en una de las habitaciones de la vivienda, quien estaba vestido y rodeado de palomas e insectos muertos.

En este sentido, los agentes policiales de la localidad aseguraron que "el cuerpo esquelético, se encuentra en avanzada fase de descomposición, momificado".

¿Quién era este hombre?

Antonio Famoso, era un hombre que a la fecha actual tendría 86 años, quien falleció en un estado de completa soledad y aislamiento.

Tenía una esposa y dos hijos, sin embargo, tras divorciarse hace 30 años, se distanció por completo de ellos, del mismo modo que se aisló de las demás personas y vecinos, según resaltan algunos conocidos de Famoso.

Asimismo, aseguran que la rutina de Famoso se basaba entre su hogar, el supermercado, paseos por las calles arboladas y el bar.

“Era un hombre que no se metía con nadie, siempre iba solo, saludaba. Iba a la suya. Cuando dejamos de verlo, pensamos que estaba en una residencia”, aseguró uno de sus vecinos.

Quien se encargó de llamar a las autoridades por una filtración que se presentó tras las inundaciones en la azotea por las lluvias que se registraron en la ciudad.

El vecino de la vivienda contigua describió a Famoso como un hombre solitario, cabizbajo y descuidado; "se echó a perder" tras la separación de su pareja.

Del mismo modo, la mayoría de los vecinos no lo conocían y aseguran que "aquí no lo conociamos, nos hemos quedado alucinados".

Pensión y servicios

Uno de los enigmas que qeudan tras el hallazgo de Famoso es que durante los últimos 15 años se pagaron todos los servicios como agua y luz.

Al igual que pagó una deuda de más de 11 mil euros junto a los vecinos, aunque el administrador de la vivienda aun no ha dado sus declaraciones.

