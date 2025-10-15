Pesquisas

Hallazgo macabro: investigan muerte de un hombre en la zona de Miami Beach Marina

Hasta el momento se desconocen los detalles del suceso, así como la identidad del fallecido.

Por Jheilyn Cermeño
Miércoles, 15 de octubre de 2025 a las 02:38 pm
En las últimas horas, la policía de Miami Beach inició las pesquisas sobre la muerte de un hombre cerca de Miami Beach Marina.

De acuerdo con reportes locales, el fallecido estaba flotando en el agua en el puerto deportivo en 300 Alton Road.

Detectives, bomberos y el médico forense acudieron al lugar. La zona fue parcialmente cerrada hasta el mediodía de este miércoles.

 

Miércoles 15 de Octubre - 2025
