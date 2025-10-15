Desmantelan operación de tráfico de drogas: hay dos detenidos por la PNB

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios adscritos a la División Contra Drogas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) realizaron la captura de dos individuos presuntamente implicados en el tráfico de sustancias ilícitas.

De acuerdo con la información proporcionada por la PNB, el operativo tuvo lugar en una zona estratégica para el tránsito fluvial, poniendo en evidencia las rutas utilizadas por estos grupos delictivos.

¿Qué se conoce sobre el operativo?

La intervención policial se concentró en el municipio San Fernando, en Apure, específicamente en la parroquia El Recreo.

El punto exacto de la captura fue a orillas del río Apure, en el sector conocido localmente como Cueva del Sapo. Este lugar, por su ubicación geográfica, se presume como un enclave para el movimiento de cargas ilícitas por vía acuática.

Durante la operación, los funcionarios de la PNB decomisaron un cargamento de drogas, cuyas evidencias incluyen 20 envoltorios en formato de panelas, que contenían aproximadamente 10 kilogramos de presunta marihuana.

Además, se incautaron cinco panelas más con presunta cocaína, con un peso total que ronda los cinco kilogramos.

Como parte crucial del procedimiento, los efectivos retuvieron una embarcación tipo bongo de color verde. Esta lancha estaba equipada con un potente motor fuera de borda marca Yamaha Enduro 40 de color gris, utilizada específicamente para el transporte de las sustancias ilícitas a través del caudal.

Otros elementos logísticos incautados

Adicionalmente fueron decomisados otros elementos que se vinculan directamente con la logística de la operación de narcotráfico. Entre estos se encuentran tres teléfonos celulares, dos sacos de color blanco y un bidón con capacidad de 70 litros.

Las autoridades continúan con las investigaciones pertinentes para determinar si los detenidos poseen conexión con otras organizaciones criminales transfronterizas.

Asimismo, se busca profundizar en la identificación y desarticulación de las rutas fluviales y terrestres empleadas para el traslado y distribución de sustancias estupefacientes.

