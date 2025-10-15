Mata a su madre y lanza a su perro desde un balcón: la sentencia contra una mujer tras violento episodio

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer enfrenta una condena de cadena perpetua, tras ser acusada por el asesinato de su madre, dentro del apartamento que compartían.

Según la evidencia presentada ante un jurado, el 19 de enero de 2024, la acusada apuñaló a su madre más de 50 veces, hasta dejarla sin vida.

Posteriormente, arrojó al perro de la familia desde el balcón del piso 11. Los hechos ocurrieron cerca de las 7:00 de la noche, cuando la Policía de Nueva York acudió al edificio, en Starrett City (Nueva York, Estados Unidos), tras recibir múltiples reportes de disturbios.

Al llegar, los agentes encontraron muerta a Donna Hyman, de 58 años, dentro de su apartamento.

Apuñaló a su madre y mató a su perro

Los documentos judiciales indicaron que la víctima había recibido aproximadamente 55 puñaladas en el cuello, el pecho, los brazos, la espalda y el cuero cabelludo.

Su perrita “Gigi” fue hallada sin vida afuera del edificio, la mascota había recibido aproximadamente 32 puñaladas, antes de ser arrojada desde el balcón, detalló la Oficina de Policía del Distrito de Attorney's.

La ciudadana Drea Eugene enfrenta entre 20 años y cadena perpetua tras declararse culpable del homicidio brutal de su madre.

La investigación reveló que la acusada apuñaló mortalmente a su madre y mascota durante un arrebato violento.

Poco después, Eugene estaba afuera del edificio, desnuda y cubierta de sangre. La hospitalizaron por puñaladas que resultaron ser autoinfligidas, y una mordedura de perro.

Cinco días después fue acusada del homicidio de su madre, publicó El Diario NY.

El mes pasado Eugene, de 38 años, se declaró culpable de homicidio y la semana pasada fue sentenciada.

“Es desgarrador que una madre haya perdido la vida de forma tan violenta a manos de su única hija. Esta tragedia ha destrozado a una familia y ha afectado profundamente a sus seres queridos. Mi oficina se mantiene firme en la búsqueda de justicia para las víctimas y en exigir la plena responsabilidad de quienes cometen estos actos de violencia doméstica”, declaró el fiscal de Brooklyn, Eric González.

Violencia doméstica en Nueva York

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año, detalló el medio local.

Los casos son constantes en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad.

Cada día se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica, los cuales incluyen agresiones, abusos y maltratos verbales.

Asimismo, se registran cerca de 65 homicidios anuales.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube