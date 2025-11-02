Irrumpió en la vivienda de una abuelita para cometer una aberrante agresión: dejó una pista que condujo a su captura

Suscríbete a nuestros canales

Un aberrante crimen terminó con la captura de un hombre, quien ingresó a la vivienda de una anciana para agredirla.

El presunto agresor, identificado como Jawarren Booker, resultó detenido en El Bronx (Nueva York) y está acusado como sospechoso de haber irrumpido en el apartamento de una mujer, de 74 años de edad.

El hecho se registró en la localidad de Long Island (Nueva York). De acuerdo con los reportes del incidente, Booker, de 29 años de edad y residente de Ridge, ingresó a la vivienda de la indefensa mujer para agredirla de manera física y sexual.

Tras cometer el aberrante delito, el sujeto escapó del lugar. El comisionado de policía del condado Suffolk, Kevin Catalina, describió el crimen como algo que puede “hacerte cuestionar tu fe en la humanidad”.

Lo identificaron por una huella dactilar

Tras la huida de Booker, la mujer llamó al 911 y fue trasladada a un hospital cercano, donde resibió tratamiento por lesiones no especificadas.

En cuanto a al presunto agresor, fue arrestado este martes por la mañana en El Bronx, tras una investigación y búsqueda, informó Catalina en una rueda de prensa en la sede de la policía de Suffolk.

El funcionario no ofreció detalles sobre cómo los investigadores identificaron al sospechoso, aunque la fiscalía indicó que una huella dactilar encontrada en el lugar coincidía con la de Brooker, reseñó Daily News.

Ahora, Brooker enfrenta cargos por violación y allanamiento de morada como presunto responsable del brutal ataque ocurrido al durante la madrugada del viernes en Holbrook.

Atacó durante la madrugada

Según la policía del condado Suffolk, el aberrado entró al apartamento de la víctima por una ventana entre las 6:15 y las 7:15 de la mañana, y la atacó mientras ella estaba sentada en su sofá.

Según el comisionado, Booker residía en el mismo complejo de apartamentos de Holbrook, pero se cree que no conocía a la víctima.

El sujeto compareció ante el Tribunal del Primer Distrito en Central Islip, ante el cual se declaró “no culpable” y quedó detenido sin derecho a fianza.

Los registros judiciales en línea muestran que Booker tiene antecedentes penales, pero nunca antes había sido acusado de un delito sexual.

