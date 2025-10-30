Enfrenta una orden de deportación tras confesar un violento crimen contra su amigo: la dura sentencia contra un joven hispano

Suscríbete a nuestros canales

Un joven originario de honduras enfrenta una condena de entre 25 años de cárcel y cadena perpetua, por el asesinato de un amigo suyo.

El acusado, quien responde al nombre de Jeremías Anariba Morán, disparó fatalmente contra su amigo Gustavo Godínez Cárcamo (40) dentro de un auto en Long Island (Nueva York).

Anariba se declaró por el crimen, que se registró durante la noche del 15 de marzo de este año, mientras ambos se estaban sentados en el asiento trasero de un vehículo, estacionado frente a la casa de la víctima en Central Islip.

Según documentos judiciales, durante su declaración de culpabilidad, Anariba confesó que él y Godínez tuvieron una discusión verbal.

Al parecer, ambos, junto con otras dos personas, habían compartido durante la mayor parte de ese sábado, mientras consumían alcohol, cuando repentinamente inició un altercado.

Mató a su amigo tras una discusión

El enfrentamiento se intensificó hasta volverse violento. Fue entonces cuando Anariba sacó una pistola de 9 milímetros y le disparó a su amigo tres veces.

A pesar de los múltiples balazos en el torso y el brazo derecho, la víctima logró huir a pie hasta su casa, ubicada a unos 800 metros del sitio de la pelea.

Cuando llegaron los agentes de la Policía del condado Suffolk, intentaron brindarle auxilio a Godínez, quien perdió el conocimiento.

Una ambulancia lo trasladó al South Shore Hospital, pero, a pesar de los intentos por salvar su vida, el hombre falleció.

“Este acto de violencia sin sentido le quitó la vida al señor Godínez Cárcamo”, declaró el fiscal de distrito Raymond Tierney en un comunicado.

“La sentencia de hoy garantizará que el acusado ya no represente una amenaza para la seguridad pública”, afirmó.

La madrugada del pasado 18 de marzo detectives de la Brigada de Homicidios de la policía de Suffolk arrestaron a Anariba, tras vigilar su casa durante horas.

La semana pasada la jueza Karen M. Wilutis lo condenó a entre 25 años y cadena perpetua, detalló El Diario NY.

Además, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una orden de detención para deportarlo una vez que cumpla su condena.

Menos crímenes en la ciudad

A pesar de la frecuencia con la que se reportan los incidentes relacionados con muertes y lesiones por armas de fuego en EEUU, informes aseguran que este tipo de incidentes ha disminuido en todo el país.

Para 2024, en las ciudades más grandes del país, los tiroteos fatales cayeron un 27%, según un análisis de más de 1.000 ciudades estadounidenses realizado por Magic Wade, Ph.D., investigador y profesor de la Universidad de Illinois en Springfield.

Ese año, se reportó una diferencia de muertes armas de fuego de 500 personas menos, en comparación con el año anterior, escribió Wade en su análisis, citado por Association of Health Care Journalists.

Los asesinatos con armas de fuego experimentaron la mayor disminución en Jacksonville, Florida (-100%), Filadelfia (-69%) y Phoenix (-47%). Otras ciudades con importantes descensos fueron San José (-38%), Dallas (-31%) y Columbus, Ohio (-24%). Algunas ciudades experimentaron descensos moderados: Houston (-4%), San Diego (-3%) y Chicago (-2%).

No obstante, en ciudades como Charlotte, Carolina del Norte, los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 17 % en 2024 con respecto al año anterior.

Para 2025, según Wade, el descenso continúa. El fin de semana del Día de los Caídos marca el inicio de la temporada de verano, época del año durante la cual aumentan los tiroteos.

Para esa temporada, la violencia con armas de fuego durante el Día de los Caídos en Guerra se ha desplomado desde 2021. Las muertes por armas de fuego se redujeron en 56 % en los últimos cinco años. Y entre 2024 y 2025, las muertes por armas de fuego disminuyeron un 16 %, según Wade.

