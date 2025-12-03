Tome sus previsiones: primer feriado bancario diciembre 2025 es este día

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo al calendario establecido por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), los bancos en Venezuela tendrán una dinámica de trabajo diferente el próximo lunes 8 de diciembre de 2025.

Por lo que ese día las agencias ofrecen alternativas para realizar algunos de los servicios y transacciones.

Primer feriado bancario diciembre 2025 es este día

Los bancos no prestarán servicio a sus clientes en taquillas ni en las agencias.

Ante ello, los usuarios pueden realizar consultas, transferencias y pagos a través de cajeros automáticos, vía telefónica o por internet.

El Calendario Bancario 2025 está disponible para toda la ciudadanía a través de sus redes sociales oficiales.

¿Por qué los bancos no trabajan?

El próximo 8 de diciembre de 2025, se celebra el Día de la Inmaculada Concepción.

La celebración del Día de la Inmaculada Concepción conmemora uno de los dogmas de la fe católica, establecido por el Papa Pío IX en 1854.

En tal sentido, la Inmaculada Concepción sostiene que la Virgen María fue concebida sin mancha de pecado original, a diferencia de todos los demás seres humanos.

La fecha cae durante el tiempo litúrgico de Adviento, lo que marca una preparación para la Navidad.

