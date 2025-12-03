¡Corpoelec se activa! Jornadas de atención para cobro y actualización de datos hasta el 5 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) inició este miércoles 3 de diciembre un despliegue territorial de Jornadas Integrales de Atención al Usuario.

De acuerdo con el reporte oficial, los operativos se llevan a cabo en el estado Sucre.

El objetivo principal de la empresa es fortalecer la cultura de pago del servicio eléctrico, ofreciendo asesoría personalizada en ocho municipios.

Jornadas de atención para cobro y actualización de datos Corpoelec

Las jornadas, que se extenderán hasta el viernes 5 de diciembre, facilitarán a los usuarios la gestión de trámites clave:

Actualización de datos.

Notificación de deuda.

Pago de factura del servicio eléctrico.

Puntos activos:

Jueves 4 de diciembre

Urbanizaciones Barrio Sucre y Conjunto Residencial Rosario.

Viernes 5 de diciembre

Urbanizaciones Rosales y Las Gaviotas.

De igual forma, se brindará atención a usuarios comerciales entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche en las siguientes localidades:

Cumaná (municipio Sucre).

Carúpano (municipio Bermúdez).

Cariaco (municipio Ribero).

Marigüitar (municipio Bolívar).

Cumanacoa (municipio Montes).

Casanay (municipio Andrés Eloy Blanco).

Güiria (municipio Valdez).

Araya (municipio Cruz Salmerón Acosta).

Para mayor información sobre las jornadas, los usuarios pueden consultar la cuenta @corpoelecinfo en Instagram, Corpoelec Informa en Facebook o visitar la página web corpoelec.gob.ve.

