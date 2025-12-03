Trump despliega redadas migratorias en Nueva Orleans: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva ofensiva federal contra inmigrantes inicia este miércoles en Nueva Orleans, como parte de una nueva operación, que según un funcionario de Seguridad Nacional, se concentrará en delincuentes violentos. Esto amplía las redadas del gobierno de Donald Trump a más ciudades estadounidenses.

La operación tiene como objetivo capturar a inmigrantes liberados tras arrestos por cometer delitos como allanamiento de morada, robo a mano armada y violación, afirmó el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin.

Experiencias previas en otras ciudades, reseñadas por medios independientes, revelan que las autoridades muchas veces terminan arrestando a indocumentados sin antecedentes, otros, con estatus migratorio o con procesos en curso.

Durante semanas, el estado de Louisiana se ha estado preparando para una ofensiva contra la inmigración que el gobernador republicano, Jeff Landry afirmó que acogería con satisfacción.

Hasta hora, se desconoce cuántos agentes participarán en el operativo previsto en Nueva Orleans, gobernada por demócratas.

Organizaciones proinmigrantes piden a la gente permanecer en sus casas

Durante semanas la ciudad se ha preparado para la llegada de los agentes. Organizaciones proinmigrantes han pedido a la gente que no salga de sus casas; y muchos de ellos han cerrado sus negocios por temor.

Landry es un aliado cercano de Trump y ha tomado medidas para alinear la política estatal con la agenda migratoria de la Casa Blanca.

“Las políticas santuario ponen en peligro a las comunidades estadounidenses al liberar a delincuentes extranjeros ilegales y obligar a las fuerzas del orden del DHS a arriesgar sus vidas para expulsar a delincuentes extranjeros ilegales que nunca debieron haber regresado a las calles”, expresó McLaughlin.

Autoridades preparan redadas contra inmigrantes en Nueva Orleans

Las redadas en Nueva Orleans se suman a los llamados del presidente Trump y sus altos funcionarios en su campaña contra la inmigración.

DE acuerdo con reportes, este martes se conoció que las autoridades federales planean una operación migratoria específica en Minnesota, enfocada en los somalíes que viven sin estatus migratorio en EEUU.

Minnesota concentra la mayor población somalí en EEUU, con 84.000 residentes en promedio, en el área de Minneapolis-St. Paul.

