Asistente del Seguro Social estafó $420 por cupos de jubilación: esto pasó

Una asistente administrativa del Seguro Social quedó detenida tras estar implicada en una estafa de $420 dólares.

La aprehendida está identificada con el nombre de Karina Del Carmen Quevedo Lancacho (38), quien presuntamente gestionaba "cupos de jubilación".

Funcionarios del Centro de Coordinación Policial N.º 01 del estado Portuguesa ejecutaron el arresto en el Hospital Dr. Miguel Oraa, reseñó en su sitio web Portuguesa al Día.

De acuerdo con el reporte, Quevedo Lancacho habría sido denunciada por dos ciudadanas que presuntamente realizaron transferencias para supuestamente agilizar sus trámites de pensión.

La detención se llevó a cabo por flagrancia, luego de que efectivos de la policía hallaron su presunta vinculación con el caso de estafa, agregó el medio digital.

Quedó a la orden de la Fiscalía Segunda con Competencia en Actos de Corrupción.

Se debe recordar que Karina Del Carmen Quevedo Lancacho enfrentaría una pena con cargos por estafa agravada o concusión, lo que sitúa el rango de prisión entre dos y siete años, más las sanciones administrativas accesorias como la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

