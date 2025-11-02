¿Te gusta el senderismo?: estos tips de seguridad harán tu ruta más segura

Suscríbete a nuestros canales

El senderismo es una práctica deportiva que cada día gana más adeptos. Debido a su contacto directo con la naturaleza, puede que dicha actividad, de no practicarse con las normas mínimas de seguridad, se convierta en un problema.

Cuando se realizan actividades al aire libre, como la natación, carreras y senderismo, hay que tomar en cuenta que si bien el medio ambiente nos beneficia, hay condiciones que pueden atentar contra nuestro bienestar. Por ello, los expertos siempre recomiendan tomar las normas mínimas de seguridad para que el paseo no se convierta en tragedia.

Freddy Barbera, director de Protección Civil El Hatillo, hace como principal recomendación que cada persona coloque un sticker en el reverso de su cédula de identidad, donde indique a qué medicamento es alérgico, así como su tipo de sangre. Esto puede ser de gran ayuda al momento de que los rescatistas acudan a una emergencia para atender a un afectado.

Barbera indica que los senderistas, así como cualquier persona que practique actividades al aire libre, deben evaluar su entorno, preferiblemente no hacer las actividades solo y notificar su ruta a otras personas.

Otras recomendaciones

Barbera recomienda que el atleta siempre debe estar hidratado y llevar consigo un bastimento de alimento que generen energía, así como mucha hidratación. Una fruta, agua, jugos, bebidas energizantes, no están de más.

“El atleta tiene que ser ubicable. Con un familiar, con una persona amiga, que quede en el área urbana, por si acaso, ante cualquier accidente, cualquier situación irregular, ese familiar o amigo pueda indicar a los organismos de seguridad, cuál era su recorrido, a qué hora salió, cuando fue la última vez que se reportó”, dijo Barbera.

La importancia del tener el teléfono con suficiente carga no solo radica en poder comunicarse. Una persona puede ser ubicada por su posición satelital, la cual puede ser emitida por un dispositivo que se encuentra encendido. Además, el uso del celular como una linterna en la noche, es de gran ayuda.

“Hay que estar muy pendiente de los insectos. Hay muchas personas que son alérgicas a picaduras de insectos, como las abejas y las avispas, que puede causar una reacción alérgica”.

En cualquier paseo al aire libre, siempre es recomendable ofrecer información sobre su ubicación a familiares, amigos, así como a las autoridades.