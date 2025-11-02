Niña de ocho años muere ahogada en un río de Carabobo: esto es lo que se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Un lamentable suceso ocurrió la tarde del sábado 1 de noviembre en el municipio San Diego, estado Carabobo, donde una niña de ocho años falleció por inmersión en el río La Cumaca.

La víctima, identificada por sus iniciales como E.I.C.V., se encontraba en compañía de familiares y allegados al momento de la tragedia.

El Pozo La Encantada

El incidente se produjo en la zona conocida como El Pozo La Encantada del río La Cumaca, un sitio frecuentado por bañistas.

Se pudo conocer que la pequeña estaba compartiendo en el lugar junto a su abuela y otros allegados cuando ocurrió el ahogamiento.

Las fuentes indican que la madre de la menor se encuentra fuera del país, por lo que la niña estaba bajo el cuidado de familiares.

Las autoridades han iniciado el proceso de investigación para determinar los detalles de lo ocurrido y esclarecer las circunstancias exactas que llevaron al fallecimiento.

Intervención de los Cuerpos de Seguridad

La emergencia provocó la rápida movilización de los organismos de seguridad y rescate en el municipio.

Acudieron al lugar de la tragedia funcionarios de la Delegación Las Acacias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), así como efectivos de la Policía y Bomberos Municipales de San Diego.

Los equipos se encargaron del levantamiento del cuerpo y de las primeras diligencias de ley, las cuales son esenciales para la apertura del expediente.

El cuerpo de la niña ha sido trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF) para la autopsia de ley.

Las autoridades reiteran la importancia de extremar la vigilancia sobre los menores en cuerpos de agua, especialmente en afluentes naturales.

