Caracas: empleado fingió un secuestro exprés para robar $8.000 de su jefe 

Funcionarios de la División de Investigaciones de Robo de Vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Ademir Nomar Andrade Paredes (27) en la parroquia Santa Teresa, Caracas, por simulación de hecho punible y apropiación de dinero de su empleador.

El director del Cicpc, Douglas Rico, reveló detalles del esclarecimiento del hecho a través de sus redes sociales.

Denuncia falsa

En ese contexto, Rico precisó que el caso se inició cuando el jefe de Andrade denunció que su empleado había sido despojado de una motocicleta de la empresa y 8.000 dólares en efectivo.

Al ser entrevistado, Andrade afirmó que fue sometido por supuestos hombres vestidos de policía cuando transitaba por Montalbán a la altura del Distribuidor La Yaguara, quienes lo despojaron del vehículo y el dinero.

Las investigaciones de la policía científica determinaron que la versión era falsa y arrojaron que Andrade se apoderó del dinero y lo utilizó para realizar gastos personales.

Tras la detención, los detectives ubicaron una motocicleta Keeway EK Xpress, placa AN7O00G, la cual había sido reportada como robada, y 2.300 dólares en efectivo.

Ademir Nomar Andrade Paredes quedó a la orden del Ministerio Público para el proceso judicial correspondiente.

