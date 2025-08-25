Accidente en Florida: descubre cómo terminó un auto dentro de una piscina privada de Pembroke Pines

Suscríbete a nuestros canales

Un conductor en Pembroke Pines, Florida, tuvo un extraño accidente al quedarse dormido.

Según una publicación difundida por Miami Diario, los vecinos de la comunidad Encantada en Pembroke Pines se despertaron por un gran estruendo.

Al salir de sus casas, se encontraron con que un auto se había estrellado y volcado en una piscina. El conductor, quien viajaba solo, salió del vehículo por su cuenta y llamó al 911 para reportar lo que le había pasado.

¿Qué declaró el conductor tras el accidente?

El conductor le explicó a la policía que se había quedado dormido al volante y que por eso perdió el control del auto. Afortunadamente, no sufrió lesiones y solo se reportaron daños materiales.

El vehículo quedó boca abajo en la piscina, con las bolsas de aire activadas y una puerta abierta.

¿Cómo sacaron el auto de la piscina?

Los equipos de rescate de Pembroke Pines llegaron al lugar para retirar el vehículo. Usaron maquinaria pesada para sacarlo de la piscina, pasarlo por encima de la cerca dañada y sacarlo de la urbanización.

La situación generó un gran impacto en la comunidad. Las autoridades de Pembroke Pines investigan el accidente.

Conducir cansado es una causa común de accidentes en las carreteras de Estados Unidos (EEUU). Los expertos recomiendan detenerse a descansar para evitar tragedias de este tipo.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube