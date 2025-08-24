¡En imágenes! Incendio de gran magnitud este 24 de agosto en el centro de Valencia

Suscríbete a nuestros canales

Durante la mañana de este domingo 24 de agosto se registró un incendio de gran magnitud en el centro de Valencia, en el estado Carabobo.

A través de su cuenta en Instagram, el Cuerpo de Bomberos de Valencia, compartió las imágenes del incendio que ocurrió en el centro de la ciudad.

Incendio en el centro de Valencia

De acuerdo con la información proporcionada por el organismo, el incendio inició poco después de las 10 de la mañana, específicamente en un local comercial de la calle Girardot con Farriar, parroquia Santa Rosa.

Asimismo, indican que las comisiones las lideró el general Dr. Iván Campos, quien es el jefe de la Zona Estratégica y Evalucación de daños, análisis y necesidades del estado Carabobo.

Para el momento del reporte, en horas del mediodía, los efectivos aseguran que tras una labor conjunta con equipos de bomberos de varios municipios lograron controlar las llamas y ya estaban en labores de refrescamiento y remoción de escombros.

Daños por incendio en centro de Valencia

Según el reporte de medios locales, las llamas del incendio consumieron por completo gran parte de la confitería La Cebollera, muy popular en la ciudad.

En este sentido, detalla que un centenar de bomberos hicieron presencia para prestar servicio y que al menos 13 unidades de Valencia y otros municipios prestaron apoyo en el siniestro.

Hasta el momento no hay reporte de personas fallecidas durante el siniestro, así como tampoco reportan personas lesionados.

