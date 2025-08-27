Capturan a mujer por hurtar pertenencias a una persona con discapacidad visual: así se aprovechó de la víctima

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Yesenia Alesandra Roa Cisneros (26) por hurtar las pertenencias a una persona con discapacidad visual, en Carapita, parroquia Antimano, municipio Libertador, Caracas.

La información la dio a conocer el director del organismo de seguridad, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram, donde detalló que la detención se produjo luego de un exhaustivo trabajo de investigación de campo realizado por las comisiones policiales.

Ellos “determinaron que Yesenia Alesandra Roa Cisneros aprovechó la vulnerabilidad de la persona denunciante, quien padece de discapacidad visual y, le había permitido el ingreso a su vivienda”, explicó.

Agregó que una vez dentro de la casa, la mujer sustrajo las pertenencias de la víctima con la finalidad de comercializarlas y obtener un lucro ilícito.

“La aprehensión se llevó a cabo en las adyacencias donde ocurrió el hecho y fue puesta a la orden del Ministerio Público”, dijo Rico.

Visite nuestra sección Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube