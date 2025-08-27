Cae abatido alias "Gallo Loco" en Carabobo: este fue el arsenal incautado durante el operativo

Suscríbete a nuestros canales

En un operativo de seguridad llevado a cabo en el estado Carabobo, Jhonatan José Castillo Morín, conocido como “Gallo Loco”, perdió la vida en un hecho que tuvo lugar en el sector Asentamiento Campesino La Guaricha, ubicado en la parroquia Aguas Calientes, municipio Diego Ibarra.

La intervención fue resultado de una investigación conjunta entre la Coordinación Estadal de Supervisión de Investigaciones de Homicidios de la Delegación Municipal Maracay y comandos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), específicamente de la Brigada de Acciones Especiales (BAE).

Detalles del enfrentamiento

El incidente se desencadenó cuando las comisiones policiales, realizando labores de investigación en la zona, avistaron a un grupo de individuos.

Al recibir la orden de alto, los sujetos respondieron abriendo fuego contra los funcionarios, lo que provocó un intercambio de disparos. Durante el enfrentamiento, Castillo Morín resultó herido de muerte. El resto de los individuos logró escapar del lugar.

¿Qué confiscaron las autoridades tras el hecho?

Posterior al operativo, los funcionarios incautaron una serie de elementos en la escena. Entre los objetos recuperados se encuentra una motocicleta marca Bera, modelo BR-150, la cual figuraba como solicitada por robo.

Adicionalmente, se confiscaron dos armas de fuego tipo fusiles y municiones de diversos calibres, así como varias motocicletas.

La Fiscalía 35° del Ministerio Público del estado Carabobo ha tomado las riendas del caso para continuar con las investigaciones pertinentes.

