Joven muere tras caer de autobús que se incendiaba: esta sería la causa del siniestro

Una joven de 24 años murió tras, presuntamente, saltar desde un autobús en marcha el cual comenzó a incendiarse en medio del viaje que realizaba.

La víctima fatal quedó identificada como Diosmary Rojas, de acuerdo con el informe de Yaracuy al Día.

La unidad se incendió por una supuesta falla mecánica

Al parecer, la mujer entró en pánico al ver que la unidad de transporte comenzó a prenderse en llamas, por lo que, en su desesperación, saltó del vehículo.

Los reportes indicaron que la parte delantera del autobús se incendió por una supuesta falla en el motor.

Los hechos ocurrieron en la autopista Cimarrón Andresote, adyacente al sector La Guacamaya en el municipio Sucre del estado Yaracuy, este domingo, 24 de agosto, aproximadamente a las 9:30 de la noche.

La joven saltó desde el autobús al ver que las llamas salían desde el motor

De acuerdo con la minuta policial, en un aparente ataque de pánico, la joven se lanzó del vehículo en marcha y terminó por impactar contra el pavimento.

Diosmary Rojas, quien era residente de Acarigua, estado Portuguesa, murió de manera instantánea en el lugar de los hechos.

Se conoció que la joven regresaba de un viaje a la playa, había ido de excursión en compañía de familiares y amigos.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

Arrollan a mujer mayor

En un hecho aislado, durante la noche de este lunes, una unidad de transporte público atropelló a una mujer de la tercera edad en la parroquia Santa Teresa, municipio Libertador de Caracas.

La información la dio a conocer el comandante general de los Bomberos de Caracas, Pablo Palacios.

La víctima resultó con múltiples lesiones traumáticas,por lo que funcionarios de los bomberos le brindaron la debida atención prehospitalaria, para su posterior traslado al centro asistencial más cercano en unidad ambulancia de esta institución, indicó Palacios.

