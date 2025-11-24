Detenido por la GNB cuando transportaba 10.200 dólares falsos: detalles del engaño

Suscríbete a nuestros canales

Un ciudadano de nacionalidad colombiana quedó detenido tras ser descubierto cuando transportaba 10.200 dólares falsos.

La aprehensión se registró en un operativo de Fusión Cívico-Militar-Policial en la vía de San Cristóbal, Táchira.

Detenido por la GNB cuando transportaba 10.200 dólares falsos

Efectivos de la ZODI N.º 21 Táchira y la REDI N.º 2 Los Andes (CEOFANB) sorprendieron al colombiano con 10.200 dólares americanos falsos ocultos en su equipaje, presuntamente destinados a la estafa.

La aprehensión se efectuó durante labores de inspección de vehículos y personas, como parte de un operativo de Fusión Popular-Militar-Policial.

Además, se informó que el detenido se trasladaba en un vehículo de transporte público, marca Renault, modelo Symbol.

Mercancía falsa incautada

El ciudadano que no fue identificado ocultaba en sus pertenencias los siguientes artículos:

190 fajos de papel común. Este papel tenía el mismo diámetro que un billete de $100 americanos, simulando grandes cantidades de efectivo.

Se incautó un fajo real de billetes falsos de $100, contabilizando un total de 10.200 dólares americanos falsos.

Del mismo modo, se retuvieron dos teléfonos celulares. El procedimiento quedó a la orden del Ministerio Público.

