Violencia contra el ICE en Virginia: subdirector de escuela secundaria y su hermano planeaban atacar a agentes de esta forma

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la captura de dos hermanos estadounidenses de Virginia, John Wilson Bennett y Mark Booth Bennett, quienes están acusados ​​de conspirar para cometer ataques violentos contra agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y oficiales de policía.

La investigación comenzó tras la denuncia de un policía fuera de servicio que escuchó a los hermanos hablar sobre sus planes para “matar oficiales de policía y agentes de ICE”.

Detalles de los planes y acusaciones

Mark Booth Bennett (59) fue detenido el 19 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Norfolk, donde tenía previsto viajar a Las Vegas para supuestamente reunirse con personas con intenciones similares y comprar armas de alto calibre capaces de perforar chalecos antibalas, asi como municiones explosivas para llevar a cabo los ataques.

Ese mismo día fue capturado en su puesto de trabajo, John Wilson Bennett (54), subdirector de la escuela secundaria Kempsville en Virginia Beach.

Ambos enfrentan cargos por “conspiración para cometer lesiones maliciosas”, según los registros judiciales.

Tricia McLaughlin, subsecretaria de asuntos públicos del DHS, afirmó:

"Es escalofriante que un ser humano, y mucho menos un educador infantil, planee emboscar y matar a agentes del orden público de ICE, ofreciendo detalles tales como conseguir un rifle de alto calibre que perforaría los chalecos antibalas de los agentes del orden", expresó McLaughlin.﻿

Durante una audiencia en el Tribunal General del Distrito de Virginia Beach, los abogados alegaron que las conversaciones sobre los planes estaban basadas en rumores y que sus clientes no representaban una amenaza para la comunidad. Explicaron también que Mark Bennett planeaba viajar a Las Vegas para asistir a una carrera de la Fórmula 1 antes de su arresto. Los hermanos quedaron bajo arresto domiciliario y supervisión previa al juicio.

Contexto y respuesta oficial

El DHS destacó un aumento en amenazas y agresiones contra funcionarios de inmigración, incluidas amenazas de muerte y acoso en línea. Estas detenciones se producen en medio de una intensificación de la aplicación de leyes migratorias federales durante la administración actual, con operativos en ciudades como Chicago y Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Virginia Beach confirmó los arrestos y su jefe Paul Neudigate, calificó las acusaciones como “increíblemente alarmantes”.

