Reunión familiar termina en tragedia: sexagenario mata a sus hermanos tras discusión

Un hombre de 65 años de edad realizó un largo viaje para reunirse con sus hermanos, en lo que parecía ser un tranquilo viaje familiar; sin embargo, su aventura dio un giro fatal cuando se presentó una disputa.

De acuerdo con los reportes del caso, el sexagenario, identificado como Scot Thompson, realizó un viaje desde Florida, para reunirse con sus parientes en una cabaña de Nueva York, para una jornada de cacería.

Thompson está acusado de asesinar a tiros a sus hermanos mayores cuando durante una pelea que se desató en medio de su reunión familiar.

Mató a sus hermanos tras una disputa

La Policía Estatal de Nueva York (NYSP) informó agentes respondieron a una llamada sobre un disturbio en Botsford Hollow Road en la localidad Allen, poco después de las 10:00 de la noche del pasado domingo.

Cuando llegaron al sitio, encontraron a dos hombres muertos. “Fueron discusiones entre hermanos”, declaró el agente James O’Callaghan, según la publicación de El Diario NY.

“Supongo que se intensificaron durante el fin de semana”, añadió el funcionario.

Aparentemente, el acusado, quien es residente de Englewood (Florida), disparó contra sus hermanos Mark Thompson (70), residente de Canterbury (Connecticut); y David Thompson (69), residente de Port Charlotte (Florida) con un rifle.

Posteriormente, abandonó el lugar en el vehículo del menor de sus hermanos, publicó ABC News.

Huyó en el vehículo de su hermano

La Oficina del Alguacil del condado Livingston y el Departamento de Policía de Geneseo encontraron el vehículo y detuvieron al sospechoso.

Scot Thompson resultó acusado por dos cargos de homicidio y uso delictivo de arma de fuego.

El sospechoso quedó detenido en la cárcel del condado Allegany. Su primera aparición en la corte quedó fijada para el 23 de febrero del próximo año.

De acuerdo con los medios locales, la violencia doméstica y familiar son problemas comunes en Estados Unidos. Este tipo de situaciones afectan a 10 millones de personas cada año.

Los casos son constantes en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día se reportan unos 747 incidentes por violencia doméstica en esa ciudad.

