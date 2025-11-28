Lo sorprendieron cuando lanzaba drogas dentro de una cárcel: así avanza la investigación contra un venezolano y sus cómplices

Suscríbete a nuestros canales

Tres hombres, entre ellos un venezolano, un peruano y un colombiano, resultaron detenidos luego de que las autoridades los sorprendieran cuando lanzaban paquetes con drogas y alcohol sobre los muros de un recinto carcelario.

En medio de las investigaciones, un tribunal rechazó la medida cautelar de prisión preventiva para los implicados, hacia adentro de la cárcel Santiago 1.

La Fiscalía Centro Norte apeló esta decisión y el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, la calificó de “frustrante” y “preocupante”.

Los sujetos pasaron a control de detención en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de tráfico de drogas. Se pudo conocer que la Fiscalía solicitó la medida de prisión preventiva, la cual fue rechazada.

Revelan imágenes de las cámaras de seguridad

En su lugar, se fijaron las cautelares de arresto nocturno, firma mensual, arraigo y prohibición de acercarse a cualquier Centro de Detención Preventiva (CDP).

“El tribunal consideró que no existían elementos suficientes para determinar que el elemento que fue recuperado e incautado desde el interior del centro de Santiago 1 era precisamente el elemento que había sido arrojado por los imputados “, explicó el fiscal Manuel Zúñiga, de la Fiscalía Centro Norte.

De acuerdo con la publicación de BioBioChile, el persecutor indicó que su argumento fue rebatido por el Ministerio Público, con base en las imágenes que se obtuvieron de las cámaras de seguridad.

Zúñiga indicó que se apeló la resolución durante la audiencia. Los antecedentes pasaron a la Corte de Apelaciones de Santiago y los sujetos quedaron detenidos mientras las autoridades proceden.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió al fallo y manifestó que es una decisión “frustrante” la decisión”; afirmó que el procedimiento policial que llevó a la captura de los delincuentes contó con la planificación adecuada, identificación de responsables y colaboración de Gendarmería (policía carcelaria) para determinar lo que ocurrió en esa prisión.

“Es una decisión que nosotros no compartimos, especialmente por el esfuerzo policial que implicó detener a esas personas y también por el esfuerzo de Gendarmería al interior del recinto penitenciario para poder localizar lo que se había enviado”, manifestó el funcionario.

La captura de los implicados ocurrió mientras funcionarios policiales realizaba vigilancia en el exterior de la cárcel, tras una orden de investigación del Ministerio Público, emitida luego de que los tres hombres lanzaran “pelotas” contenedoras de droga, el 24 de noviembre.

El modus operandi del venezolano y sus cómplices

El 25 de noviembre, se logró identificar y posicionar al venezolano y sus cómplices, quienes se trasladaban en un vehículo Chevrolet Corsa, color gris. Estos bajaron del automóvil y arrojaron, de forma coordinada, los empaques hacia el patio interior.

Tras su fuga, las autoridades rastrearon el vehículo de los delincuentes, con apoyo de un dron institucional. Los hombres volvieron a las inmediaciones de la cárcel poco tiempo después, para realizar la misma operación.

En el vehículo se encontraron envoltorios con forma de botella. El venezolano y sus compañeros quedaron detenidos en flagrancia y los oficiales determinaron que los envases contenían líquidos de tipo destilado alcohólico.

Durante el procedimiento se incautaron pelotas artesanales con dos gramos de clorhidrato de cocaína, en 381 envoltorios, una bolsa de nylon tipo ziploc transparente con 27 gramos de clorhidrato de cocaína a granel, y una bolsa de nylon tipo ziploc transparente con 83 gramos de marihuana elaborada.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube