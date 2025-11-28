Atención: capturan a presunto autor material del dantesco caso de los hermanos Faddoul

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 43 años de edad resultó detenido como presunto autor material del dantesco crimen que terminó con la vida de los hermanos Jason, Kevin y John Bryan Faddoul.

De acuerdo con los primeros reportes, funcionarios del Grupo de Acciones Especiales (GAES) N° 42 de Aragua, adscritos al Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestro (CONAS), capturaron al sospechoso, quien estuvo prófugo durante 18 años.

El sujeto responde al nombre Gabriel Alexander García Peñaloza, quien habría participado en el secuestro y homicidio de los hermanos Faddoul.

Huyó de la justicia por casi dos décadas

Un amplio trabajo de investigación permitió que las autoridades localizaran al acusado, quien fue finalmente aprehendido en la localidad de Cagua, en el estado Aragua.

Su captura puso fin a su fuga, de casi dos décadas. García Peñaloza es señalado por las autoridades como uno de los perpetradores y autor material del macabro crimen, reseñó El Siglo.

El secuestro de los hermanos Faddoul, uno de los crímenes que dejó una huella trágica en Venezuela, se registró el pasado 23 de febrero de 2006.

Los jóvenes Faddoul, junto a su chófer Miguel Rivas, quien también fue asesinado, fueron secuestrados cuando se dirigían al colegio Nuestra Señora del Valle, en Caracas.

El secuestro de los hermanos Faddoul

Según las investigaciones, un grupo de delincuentes, vestidos con uniformes de la Policía Metropolitana, organismo disuelto en 2011 y que pasó a formar parte de la Policía Nacional Bolivariana, montaron una alcabala improvisada en la zona de Vista Alegre para abordar y capturar a los hermanos.

Los captores solicitaron a la familia de las víctimas un rescate de 4.5 millones de dólares, equivalentes en ese momento a una cifra de 10 mil millones de bolívares.

Tras una larga y angustiante búsqueda, los cuerpos de las víctimas se localizaron el pasado 4 de abril de 2006.

De acuerdo con información del Sistema Integrado de Información Policial (SIPOL), García Peñaloza, conocido con el alias de "Chande Bemba", mantenía tres solicitudes de captura vigentes, las dos primeras, de marzo y abril de 2002, eran por robo de vehículo en las delegaciones de El Tigre y Caricuao, respectivamente.

