Inameh pronóstico 24 horas: nubosidad con lluvias en estos estados del país

Para este domingo 17 de agosto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que se estima nubosidad con lluvias en varios estados del país.

En tal sentido, el Inameh indicó que, en horas de la mañana, se prevé nubosidad productora de lluvias o chubascos.

De acuerdo con el pronóstico, en la Guayana Esequiba, Monagas, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, los Andes y Zulia; en el resto del territorio nacional prevalecerá cielo de parcial a despejado.

Además, para las próximas seis horas, predominará actividad convectiva acompañada de precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en zonas de Bolívar, sur de Amazonas, sur de Delta Amacuro, este de Sucre, zona insular, Lara, piedemonte andino, Táchira y sur de Zulia.

De igual manera, mantos nubosos con posibles lluvias en Llanos Centrales, occidentales y centro-norte costero*; el resto del territorio nacional se aprecia de parcial a despejado.

¿Qué estima el Inameh para la tarde y noche?

Por otra parte, durante la tarde y noche, el Inameh espera incremento de la cobertura nubosa con formación de núcleos convectivos, asociados a precipitaciones de intensidad, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en buena parte del país, siendo más fuertes en Amazonas, Llanos Centrales, centro-norte costero, centro-occidente y los Andes.

