Anuncian vuelos de repatriación desde Damasco a Venezuela: conozca el protocolo y precio

La Embajada de Venezuela en la República Árabe Siria anunció que se estarán habilitando vuelos de repatriación desde Damasco.

En tal sentido, y a través de sus redes sociales, el ente diplomático compartió los detalles del protocolo, así como el precio del boleto por pasajero.

¿Cómo serán los vuelos de repatriación desde Damasco a Venezuela?

De acuerdo con el comunicado, pueden acceder los connacionales que han sido censados por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela.

Aunque no se precisó desde qué fecha, se reveló el protocolo, que es el siguiente:



1. El traslado desde Sweida a Damasco se hará en coordinación con los diversos organismos internacionales, instituciones responsables de la seguridad en Siria y la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela.



2. El punto de llegada será el Aeropuerto Internacional de Damasco, para los que tengan pasaporte venezolano o documento de viaje, boleto emitido, y cumplan con los documentos requeridos para ingresar al territorio de la República Bolivariana de Venezuela.



3. El pasaje tendrá un costo de 1.900 $ (dólares) por persona.



4. El pago se puede hacer directamente en la Embajada en Damasco o en la agencia Air Sultán en Caracas, y tienda Al Muhandes en Sweida.



5. En las próximas horas les estaremos contactando para confirmar logística.



Direcciones de pago



- Agencia de viajes Air El Sultan Tour. Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, nivel 3. Telf: +58 412-9967136



Oficina Centro Comercial San Ignacio. Nivel Blandín, local BL-07-1. Urbanización La Castellana. Caracas

Telf: +58 0212-2652451

+58 412-8170108



- Tienda de electrodomésticos Almuhandes. Sweida, oeste de la institución militar, 100 metros a la izquierda.



Contactos: WhatsApp

0993708792

0962078008



Horarios: de 9:00 a.m. a 2:30 p.m. y de 5:30 p.m. a 8:30 p.m.



- Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Damasco. Dirección: Mazzeh Western Villas, Alkhansaa Str. Bldg. N.° 3, Damasco.



Horario: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

