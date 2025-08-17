Maduro califica a Venezuela como un "emporio turístico": conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 17 de agosto, el presidente Nicolás Maduro calificó, a "Venezuela como un emporio turístico".

Además añadió que tiene todas las condiciones y paisajes naturales para que el país siga en las sendas del crecimiento económico.

De acuerdo a un video en sus redes sociales, Maduro precisó que: "El turismo es una de las cosas más bonita que hay, trae alegría, descanso, paseo y conocer nuevos lugares, y eso lo tiene Venezuela".

De igual manera, detalló que en la nación convergen varios paisajes naturales que le dan un atractivo turístico único. "Por dónde uno mire a Venezuela hay espectaculares sitios como la Gran Sabana, playas, medanos, los andes, entre otros lugares pintorescos".

El mandatario expresó que: "Debemos unir todos los esfuerzos del país, en educación, cultura, y en las fuerzas sociales y comunitarias, para que la nación siga la senda de crecimiento del turismo, yo lo he llamado el arma secreta de la economía nacional"·

