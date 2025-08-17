Venezuela firma 557 acuerdos turísticos: Delcy Rodríguez revela los detalles

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó sobre la firma de 557 acuerdos turísticos con más de 15 países.

Los convenios se cerraron en la Rueda de Negocios Internacional en el Poliedro de Caracas.

¿Qué dijo Delcy Rodríguez sobre la firma de los 557 acuerdos turísticos?

"Se firmaron ya más de 557 acuerdos (...) muy importantes los avances que tenemos; se han alcanzado también acuerdos con touroperadores de Azerbaiyán, hemos también llegado a acuerdos Cuba-Venezuela con China para hacer un multidestino", explicó Rodríguez en declaraciones a VTV.

La vicepresidenta detalló que, con la participación de 15 países y 196 invitados internacionales, se realizaron más de 667 reuniones de intercambio.

Aseguró que con estas estrategias se abrirá el camino para Venezuela: “Vamos a diversificar de una economía rentista petrolera a una que dé impulso a este sector, donde además Venezuela tiene la particularidad de sus bellezas naturales extraordinarias, la biodiversidad y la riqueza de su patrimonio cultural, su música, gastronomía y las expresiones artísticas”, destacó, según cita una NDP.

De acuerdo al Ministerio de Turismo de Venezuela, en la rueda de negocios, que se celebró entre el 14 y 16 de agosto, participaron representantes de Alemania, Argelia, Azerbaiyán, Brasil, China, Colombia, Cuba, Curazao, Irak, Irán, México, Rusia, Turquía, Uruguay y Vietnam.

