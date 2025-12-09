Fuegos artificiales en Chacao: las nuevas regulaciones para esta navidad

Suscríbete a nuestros canales

La Alcaldía de Chacao, bajo la gestión de Gustavo Duque, ha implementado nuevas y estrictas regulaciones relativas al uso de fuegos artificiales durante la temporada navideña, con el objetivo primordial de preservar la tranquilidad de los vecinos y el bienestar de la comunidad.

Nuevas Regulaciones para la Pirotecnia

El alcalde Duque compartió las directrices de la nueva normativa que restringe severamente la pirotecnia en el municipio:

Está prohibida la venta de fuegos artificiales dentro de la jurisdicción de Chacao.

Está prohibido el uso de cualquier tipo de pirotecnia que genere ruido y, por lo tanto, perturbe la tranquilidad y la paz de los vecinos del municipio.

Medida

Esta medida busca atender las recurrentes quejas sobre el ruido excesivo, que no solo afecta a las personas, sino también a mascotas y personas con condiciones especiales.

La regulación se enfoca en fomentar un ambiente de convivencia más sereno durante las celebraciones decembrinas.

Se espera que las autoridades municipales refuercen la fiscalización para asegurar el cumplimiento de la prohibición tanto en la venta como en el uso de artefactos pirotécnicos ruidosos.



“Seamos empáticos con aquellas personas y mascotas que se puedan ver afectadas en esta temporada decembrina”, afirma Duque.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube