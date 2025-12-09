¿Luz al final del túnel? Leones refuerza su pitcheo con estos dos importados

Suscríbete a nuestros canales

Leones del Caracas anunció la contratación de dos extranjeros, algo pedido ampliamente por la fanaticada caraquista, quienes podrán ver reforzado el bullpen del equipo con la llegada del dominicano Sammy Tavárez y el estadounidense D.J. Johnson, quienes vienen de participar en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Tavárez, un relevista derecho de 27 años, llegó al equipo melenudo tras su actuación en la LMB durante el verano de 2025. Se espera que ambos serpentineros lleguen a la capital venezolana este miércoles, uniéndose de inmediato al equipo, informó el periodista Carlos Valmore.

El dominicano cerró su participación con una efectividad de 6.55 en 44 innings lanzados. Permitió 32 carreras, otorgó 27 boletos y propinó 29 ponches. Su índice WHIP fue de 1.90, indicando una alta concurrencia de corredores en base. A pesar de estas cifras, el cuerpo técnico del Caracas ve en su juventud una posibilidad de mejora, reseñó Meridiano.

D.J. Johnson con experiencia en Grandes Ligas

A diferencia de Tavárez, el derecho estadounidense Johnson, de 38 años, aporta un perfil más experimentado. Cuenta con trayectoria en las Grandes Ligas (MLB), donde lanzó por última vez en 2021 con los Tampa Bay Rays en tres campañas.

El veterano también tiene rodaje en ligas internacionales, incluyendo Japón y México, donde formó parte de los Tigres de Quintana Roo. En su paso reciente por la LMB, lanzó 21.2 innings y registró una efectividad de 4.15.

Sus números incluyen 12 carreras recibidas, 11 boletos y 19 ponches. Además, su WHIP fue de 1.56. Su amplia experiencia en diversos circuitos es valorada como un recurso clave para asistir a un bullpen que ha tenido dificultades en las últimas semanas.

