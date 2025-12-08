Fechas y horarios de las semifinales y final del Baseball United

Suscríbete a nuestros canales

Las semifinales del Basebal United serán este 12 y 13 de diciembre, mientras que la final se llevará a cabo el domingo 14.

Calendario de semifinal y final del Baseball United

Viernes 12 de diciembre: KARACHI vs MUMBAI . Antesala 11:45a.m. Inicio 2:00p.m.

. Antesala 11:45a.m. Inicio 2:00p.m. Sábado 13 de diciembre: ARABIA vs MID EAST . Antesala 10:45a.m. Inicio 11:00a.m. Este segundo enfrentamiento definirá al otro finalista en una jornada cargada de talento y estrategia.

. Antesala 10:45a.m. Inicio 11:00a.m. Este segundo enfrentamiento definirá al otro finalista en una jornada cargada de talento y estrategia. Final domingo 14 de diciembre en vivo 8:00a.m. Un evento que coronará al nuevo campeón del Medio Oriente.

Disfruta todos los juegos gratis en señal abierta y también en HD a través de SimplePlus, InterGo, Netuno Go y ABA TV Go. Meridiano Televisión te lleva la pasión del Baseball United hasta el último out. ¡Los especialistas en deportes!

