Así marcha la tabla de la LVBP este martes: Caribes protagoniza épica remontada ante Magallanes en Táchira

El cerrador Felipe Rivero no pudo concretar los tres outs en el inning para definir el encuentro

Por Jerald Jimenez
Lunes, 08 de diciembre de 2025 a las 11:58 pm

La inusual jornada de este lunes de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) estuvo marcada de particularidades, pues se jugó en suelo neutral al disputarse en el estado Táchira, además de un épico duelo ganado por los Caribes de Anzoátegui.

Durante el compromiso disputado en tierras andinas, los orientales se hicieron sentir en la parte baja del noveno inning, cuando pudieron remontar un 7-2 para ganar el compromiso 8-7 gracias a un soberbio cuadrangular de Herlis Rodríguez a los envíos de Felipe Rivero.

De esta forma, Caribes sigue con un paso envidiable al alcanzar las 22 victorias y mantenerse en el segundo lugar, mientras que los carabobeños navegan en aguas turbulentas en el sexto lugar, a apenas medio juego de los Tiburones de La Guaira y los Leones del Caracas.

Así quedó la tabla de posiciones tras el choque en Táchira 

Juegos para este martes

  • Tigres vs. Tiburones: 6:30 PM/ Estadio Universitario.
  • Leones vs. Navegantes: 7:00 PM/ Estadio José Bernardo Pérez.
  • Cardenales vs. Caribes: 7:00 PM/ Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

