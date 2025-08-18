Clima

Pronóstico para las próximas horas del Inameh: se espera que afecte estos estados del país

Según el Inameh, "se observa desarrollo de núcleos conectivos de rápida evolución"

Por Selene Rivera
Domingo, 17 de agosto de 2025 a las 10:20 pm
Foto: Cortesía

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) difundió su pronóstico para las próximas dos horas en varios estados del país.

A través de sus redes sociales, el organismo pronosticador del clima señaló cuáles serán los estados afectados.

Pronóstico del Inameh

De acuerdo con la información proporcionada por el Inameh, "se observa desarrollo de núcleos conectivos de rápida evolución".

Asimismo, pronostica "precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas".

¿Dónde afectará este pronóstico?

En este sentido, resalta que estás precipitaciones podrían presentarse en los siguientes estados:

Guárico, Aragua, Distrito Capital, Miranda, La Guaira y Carabobo.

