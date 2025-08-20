Delcy Rodriguez hace importante anuncio sobre Monómeros: conozca qué acordó con el ministro de Energía colombiano

Suscríbete a nuestros canales

La ministra para Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, revisó este martes con su par de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, la agenda de cooperación energética en materia de gas, petróleo y energía eléctrica, entre ambos países.

Así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram, donde, además, informó que también conversaron sobre la hoja de ruta establecida sobre la compañía Monómeros.

“Conversamos sobre la hoja de ruta establecida y acordada entre ambos gobiernos para la venta de Monómeros, compañía clave para el sector agrícola de Colombia”, indicó Rodríguez.

Venta de Monómeros

A finales de julio, el presidente Nicolás Maduro confirmó que se encontraban en conversaciones para vender la empresa Monómeros al Estado colombianos.

En una entrevista con Telesur y Venezolana de Televisión, el jefe de Estado detalló que el ministro para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez, “participó de la firma para ir acordando los términos y vender Monómeros al Estado colombiano”.