Delcy Rodriguez hace importante anuncio sobre Monómeros: conozca qué acordó con el ministro de Energía colombiano

La firma para ir acordando los términos y venta de Monómeros iniciaron en julio

Por Genesis Carrillo
Martes, 19 de agosto de 2025 a las 11:01 pm

La ministra para Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, revisó este martes con su par de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma,  la agenda de cooperación energética en materia de gas, petróleo y energía eléctrica, entre ambos países.

Así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram, donde, además, informó que también conversaron sobre la hoja de ruta establecida sobre la compañía Monómeros. 

“Conversamos sobre la hoja de ruta establecida y acordada entre ambos gobiernos para la venta de Monómeros, compañía clave para el sector agrícola de Colombia”, indicó Rodríguez. 

Venta de Monómeros

A finales de julio, el presidente Nicolás Maduro confirmó que se encontraban en conversaciones para vender la empresa Monómeros al Estado colombianos. 

En una entrevista con Telesur y Venezolana de Televisión, el jefe de Estado detalló que el ministro para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez, “participó de la firma para ir acordando los términos y vender Monómeros al Estado colombiano”.

