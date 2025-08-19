TSJ reactiva juicios por morosidad en condominios: así puede concluir el proceso

Suscríbete a nuestros canales

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reactivó los juicios por morosidad de condominios que pueden terminar en transacciones conciliatorias o embargos a los residentes que no cumplen con las fechas pautadas de pago.

Para María Alejandra Parra, abogada en derecho procesal, civil, laboral, condominio y derecho inmobiliario, la morosidad “siempre ha existido”.

“Por supuesto nosotros hemos venido hablando de la neomorosidad, que es una morosidad que se ha presentado en gente profesional, preparada, con un poder adquisitivo antes bastante fuerte, pero hoy día la capacidad económica se ha visto disminuida”, indicó Parra, refiere Unión Radio.

Entre esos profesionales mencionó abogados, profesores universitarios, personas que se fueron del país y dejaron a sus padres desamparados.

Administración en el condominio

Además, señaló que “es fundamental que haya una convivencia”, para que ocurra una administración transparente y pagos puntuales a la fecha de cobro.

Agregó que también hay una manera de buscar ayuda para aclarar los puntos de pago, que es recurrir con la junta de condominio y al administrador para obtener las respuestas como deudor.

También está la opción de convenios de pagos es una buena forma para solventar la deuda.