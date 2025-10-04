Filtran video íntimo de fiscal de Lara destituida e imputada: también le achacan corrupción (imágenes sensibles)

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes se filtró un video en las redes sociales, de carácter sexual, de la exfiscal del estado Lara, Darling Ortiz.

Tras conocerse el contenido del video, el Fiscal de la República, Tarek William Saab, anunció que se solicitó una orden de aprehensión en contra de Ortiz por los delitos de corrupción propia, actos arbitrarios, ultraje al pudor público e incitación al odio.

Este es el material que sacudió las redes

https://t.me/Diario2001Online/186374

https://x.com/2001OnLine/status/1974289710836056522

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube