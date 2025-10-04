Fiscalía

Filtran video íntimo de fiscal de Lara destituida e imputada: también le achacan corrupción (imágenes sensibles)

La exfiscal es acusada de varios delitos, entre ellos corrupción y ultraje al pudor público

Por 2001online
Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 10:07 pm
Este viernes se filtró un video en las redes sociales, de carácter sexual, de la exfiscal del estado Lara, Darling Ortiz.

Tras conocerse el contenido del video, el Fiscal de la República, Tarek William Saab, anunció que se solicitó una orden de aprehensión en contra de Ortiz por los delitos de corrupción propia, actos arbitrarios, ultraje al pudor público e incitación al odio.

Viernes 03 de Octubre - 2025
