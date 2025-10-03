La precaución es vital al momento de abordar un vehículo de alquiler: siga estos consejos para un viaje seguro

Suscríbete a nuestros canales

En Venezuela hay un crecimiento considerable en torno a los servicios de transporte por aplicaciones y por supuesto, los ya conocidos taxis. La Gran Mayoría de estos servicios cuentan con sistemas de seguridad, que brindan confianza tanto al pasajero, como al propio conductor.

Sin embargo, nunca está de más el tomar previsiones adicionales cuando se aborda un vehículo extraño.

Una de las primeras recomendaciones es que el cliente, bien sea cuando está en la calle, a bordo de un vehículo y hasta en un lugar seguro como la casa, tenga siempre a la mano los números de emergencia para cualquier eventualidad.

Debe tener en cuenta que las apps de transporte siempre ofrecen información sobre el tipo de vehículo, placa y nombre del conductor. Esto es vital al momento de mantener uno un nivel de seguridad.

Cuando se habla directamente del abordaje de un vehículo de alquiler, es recomendable que, antes de cada viaje, notifique a una persona de confianza el momento en que aborda el automóvil y los datos específicos sobre el viaje, así como del conductor que contrata.

Antes de abordar el vehículo, es importante que usted certifique que el conductor no viaja con un acompañante extraño. Usted debe impedir que el auto sea abordado por una persona que usted no ha autorizado.

Dentro del vehículo

Ya en el vehículo, es recomendable sentarse siempre detrás del conductor. En ese puesto, si el conductor es un acosador, no tiene el suficiente alcance como para someter a la víctima.

Mantener el vidrio de su puerta a la mitad, Esto en caso de que el conductor pase los seguros de la puerta y le toque a usted pedir ayuda.

La recomendación más eficaz siempre será vigilar el entorno de la situación, estar alerta en todo momento y por supuesto, tener siempre a la mano los números de emergencia.