Frustran ingreso de venezolana a penal: esto ocultaba en sus partes íntimas

Autoridades penitenciarias frustraron el ingreso de una venezolana a un centro de reclusión tras hallarle un insólito paquete en sus partes íntimas.

Según un reporte policial, agentes del Establecimiento Penitenciario Bagua Grande evitaron el ingreso de Betzel Yeraldin Perez Golindano.

Frustran ingreso de venezolana a penal

La venezolana fue interceptada cuando traía droga para el interno y pareja, Jhuberth Jair Linares Quispe, recluido por el delito de tráfico ilícito de droga.



De inmediato, se activaron los protocolos de seguridad y las autoridades comunicaron el hecho a representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional para realizar las acciones de ley correspondientes.



El director de la Oficina Regional Nor Oriente San Martin, César Magno Torre, dispuso extremar las revisiones a los visitantes, a fin de detectar y prevenir el ingreso de sustancias u objetos prohibidos, y así garantizar el orden y la seguridad al interior de los recintos penales pertenecientes a su jurisdicción.



Finalmente, el INPE recuerda que se encuentra vigente la Ley 29867, la cual penaliza hasta con 20 años de prisión el ingreso de objetos prohibidos a los establecimientos penitenciarios a nivel nacional.

