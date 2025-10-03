Enfrentamiento causa muerte de un venezolano en EEUU: era sustento de sus cuatro hijos

Suscríbete a nuestros canales

La esperanza de una vida mejor se apagó de forma abrupta para un venezolano en Estados Unidos.

A través del Diario La Nación, se confirmó la muerte de Marco Antonio Suárez Ramírez, de 41 años, víctima de una bala perdida en la noche del pasado jueves 2 de octubre.

Suárez, quien había migrado hace apenas dos años a EEUU, se convirtió en protagonista de un fatal desenlace ocurrido en Nashville, Tennessee.

¿Qué ocurrió con el venezolano?

Suárez Ramírez, oriundo de San Antonio del Táchira, era el pilar económico de su hogar y sostén de cuatro hijos que residen junto a su madre en la comunidad de Llano Jorgue, en la zona sur fronteriza.

De acuerdo con la información obtenida por el medio, había emigrado en la búsqueda de mejores oportunidades.

Antes de cruzar la frontera, trabajana como mototaxista. Ya establecido en Estados Unidos, específicamente en Nashville, Tennessee, se ganaba la vida en el sector de la construcción, enviando recursos para sus hijos y su esposa.

El 2 de octubre, Suárez Ramírez salió de casa para comprar una pizza cuando se encontró en medio de la violencia. Una bala perdida, presuntamente proveniente de un enfrentamiento ajeno a él, lo impactó fatalmente.

Aunque fue ingresado con vida al hospital, no logró sobrevivir a la intervención quirúrgica y falleció a las pocas horas.

Sus familiares manejan la información gracias a la colaboración de amigos que están en Estados Unidos y sirven de enlace en este doloroso proceso.

El clamor de una familia desde el barrio Pedro R. Páez

El equipo de Diario La Nación se trasladó al barrio Pedro R. Páez, residencia de los padres del ciudadano.

La familia Suárez Ramírez hizo un llamado desesperado a la ayuda humanitaria. Su principal y más urgente necesidad es reunir los recursos necesarios para la repatriación del cuerpo de Marco Antonio, permitiéndoles darle el último adiós en su tierra natal.

