Asesina a su expareja y se lleva a su hija de cuatro años: Cicpc está tras la pista del agresor

Un violento crimen se registró en el estado Táchira, cuando un hombre asesinó a su expareja, para luego huir con la hija que ambos tenían en común.

El hecho ocurrió durante la noche de este domingo, en una zona rural del sector Caracara, municipio Panamericano, cerca de Coloncito.

De acuerdo con la publicación de La Nación, el hombre, identificado como Cristian Rojas, sostuvo una fuerte discusión con su expareja, presuntamente motivado por los celos.

Ataca a tiros a su expareja y huye con su hija

En medio del altercado, atacó a su pareja, María Velasco Ramírez, a quien le causó la muerte. El padre de la mujer intervino para detener al agresor, pero también resultó herido.

Tras la pelea, Rojas tomó a su hija, de apenas cuatro años de edad, para luego, presuntamente, huir hacia Colombia.

Sin embargo, horas después, la niña fue localizada en la zona norte del Táchira, este lunes, por funcionarios de la policía del estado.

La menor habría sido dejada por el presunto homicida, bajo el cuidado de una mujer, quien sería su actual pareja, confirmaron de manera extraoficial fuentes policiales al medio local.

Localizan a la niña en la casa del agresor

Funcionarios de la Policía del estado Táchira (Politáchira) lograron ubicar a la menor y la dejaron bajo resguardo.

Posteriormente, la entregaron a funcionarios del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), para continuar con el protocolo de protección. El organismo detectivesco quedó encargado del caso.

El femicidio de María Velasco Ramírez, de 19 años de edad, ocurrió en una vivienda del sector Caracara, donde fue atacada con arma de fuego por su expareja.

El padrastro de la joven permanece hospitalizado en San Cristóbal.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda de Cristian Rojas, quien se presume podría haber cruzado la frontera hacia Colombia.

