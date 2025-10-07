Cae criminal: detienen a extorsionador implicado en actos terroristas

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) lograron la captura de un presunto extorsionador dedicado a actos terroristas.
De acuerdo con el reporte oficial, el arresto lo efectuaron militares adscritos al Comando de Zona Nro. 11 Zulia en conjunto con expertos en telefonía del Conas y la Policía Nacional Bolivariana.
Detienen a extorsionador implicado en actos terroristas
Mediante labores de inteligencia y trabajo de campo en el Mercado Popular de Las Pulgas en la ciudad de Maracaibo, lograron aprehender al ciudadano presuntamente dedicado a la extorsión y actos terroristas en la capital zuliana.
Según las investigaciones preliminares, el detenido está involucrado en el incendio de un autobús y el lanzamiento de un artefacto explosivo a una vivienda.
Durante el procedimiento, los efectivos de seguridad lograron incautarle una granada fragmentaria y un equipo telefónico con información de interés criminalístico.
El caso quedó a orden de la fiscalía del Ministerio Público.
