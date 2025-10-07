Ataque de perros en una guardería deja fatal resultado: cuidadora se quedó dormida durante el incidente

Suscríbete a nuestros canales

Un niño de dos años de edad murió tras ser atacado por dos perros, cuando se quedó sin supervisión en una guardería de Georgia.

Al parecer, la propietaria del negocio dormía una siesta cuando se registró el trágico incidente, informó la policía.

Tas conocer lo ocurrido, el pasado viernes, cerca de las 3:45 de la tarde (hora local), las autoridades acudieron hasta la residencia de Valdosta, donde el niño había sido atacado por los perros, según un comunicado del Departamento de Policía.

Cuando los rescatistas llegaron al lugar, descubrieron que el infante había fallecido. Asimismo, los funcionarios detallaron que la propietaria de la casa no tenía licencia para operar como guardería.

El niño liberó a los perros de su jaula

Esa misma mañana, la madre de la víctima había dejado a su hijo con la cuidadora Stacy Wheeler Cobb, de 48 años, quien operaba la guardería no autorizada.

El niño estuvo sin supervisión durante más de dos horas, debido a que Cobb se había acostado para dormir una siesta; la mujer pensó que el niño también descansaba, según el comunicado de las autoridades.

Mientras el niño estaba desatendido, salió al patio trasero de la casa de Cobb, donde abrió una jaula y soltó a los dos grandes perros rottweiler. Fue entonces cuando los animales lo atacaron y lo mataron.

Aunque Cobb solía tener a unos diez niños en su casa, el niño fallecido era el único que se encontraba allí en el momento del ataque.

Cobb resultó detenida y recluida en la cárcel del condado de Lowndes el sábado. A la mujer le imputaron dos delitos graves: homicidio en segundo grado y maltrato infantil en segundo grado.

Los registros de la cárcel demostraron que Cobb sigue detenida y no está claro si cuenta con un abogado.

“Se trata de un suceso horrible y trágico que nunca debería haber ocurrido, pero debido a la negligencia de esta delincuente, una madre ha perdido trágicamente a su hijo”, declaró Leslie Manahan, jefa de policía de Valdosta, de acuerdo con Telemundo.

Ataques de perros en Estados Unidos

La policía no ha revelado la identidad de la víctima ni de la familia. La policía de Valdosta continúa con las investigaciones del incidente.

En Estados Unidos, cada año, más de 4.5 millones de personas son mordidas por perros. De ellas, aproximadamente 885.000 buscan atención médica y casi 370.000 requieren atención en urgencias.

Los niños constituyen una proporción significativa de estas víctimas, lo que resalta la necesidad de concienciación y prevención.

Hombre atacado por perros en Miami

Un día después del incidente con el niño, un hombre murió después de ser atacado por perros, informó el Departamento de Policía de Miami.

Agentes de la policía de Miami dijeron a la cadena WTVJ que recibieron una llamada desde una casa en el área de Northwest Eighth Avenue y 67th Street en Liberty City el sábado, en la cual les informaban sobre el ataque.

Cuando los oficiales llegaron a la casa, encontraron al hombre muerto.

El hombre, cuya identidad no fue revelada, parecía tener entre 30 y 40 años, dijo la policía de Miami.

Los vecinos informaron a la estación de noticias que los perros en una casa de la zona habían sido un gran problema. Afirmaron que perseguían a personas que caminaban cerca y habían atacado a otras mascotas.

Los vecinos también dijeron que un video de hace aproximadamente un mes mostraba a varios perros atacando a otro en la misma casa.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube