Incendio en estacionamiento de Chacao: bomberos informan pérdida total de vehículos y personas afectadas

La noche de este lunes, se generó un incendió en un estacionamiento en el Edificio Monte Ulia, ubicado en la avenida principal de Los Palos Grandes, municipio Chacao, estado Miranda.

La información la dio a conocer el comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, a través de su cuenta de Instagram.

“Un incendio se desarrolló en el área de un estacionamiento sótano 1, involucrando (2) vehículos tipo sedán con pérdida total, y 01 vehículo afectado por radicación”, explicó.

Detalló que efectivos de los Bomberos realizaron las labores de extinción de las llamas y desalojo masivo de aproximadamente 20 personas, de las cuales 6 fueron afectadas por inhalación de monóxido de carbono.

“Fue necesaria la activación del Investigador de Guardia del Cuerpo de Bomberos”, dijo Palacios.

En el lugar también estuvieron funcionarios de la Policía Municipal, Protección Civil y Salud de Chacao.