Nueva Bodega Móvil recorre Caracas: estos son los productos que ofrece a bajos precios

La alcaldía de Caracas informó el inicio del recorrido de la nueva Bodega Móvil por las distintas comunidades de la capital venezolana.

Las operaciones comenzaron este martes en el sector Artigas, llevando productos esenciales de manera directa. La iniciativa forma parte de la Operación Caracas Sonríe.

¿Qué ofrece la Bodega Móvil?

La unidad móvil ofrece alimentos básicos; incluyendo proteínas, víveres y frutas frescas. La logística establecida tiene la capacidad de atender a unas 400 familias por jornada.

La alcaldía asegura que los productos son de calidad y a precios justos.



"Este avance tiene como finalidad aumentar la cantidad y la regularidad con que este nuevo punto de venta llegan a las comunidades, haciendo más fuerte el sistema de distribución de comida en la ciudad capital", reseña la autoridad capitalina.

¿Qué otras unidades móviles despliega la Operación Caracas Sonríe?

Salud Integral: Clínicas Móviles con servicios de: odontología, oftalmología, ginecología, pediatría y medicina general

con servicios de: odontología, oftalmología, ginecología, pediatría y medicina general Diagnóstico: Incorporación de l aboratorio móvil para realizar estudios en el territorio y facilitar la coordinación de cirugías en hospitales.

Incorporación de l para realizar estudios en el territorio y facilitar la coordinación de cirugías en hospitales. Atención Veterinaria: Jornadas para animales de compañía que incluyen desparasitación, vacunación antirrábica y vitaminas.

Jornadas para que incluyen desparasitación, vacunación antirrábica y vitaminas. Apoyo Social: Entrega de ayudas sociales (ej. para escuelas y casas de atención), asesorías del Instituto Municipal de Crédito y apoyo de la banca pública.

